UPS不斷電大廠旭隼（6409）受惠國際一線大廠資料中心朝系統化整合，加速UPS外包，高功率產品占比有望提升，加上近期完成800VDC電源及BBU產品開發，最快下半年送樣，昨（29）日投信法人資金力拱，重返千元大關，收1,020元，上漲43元。

旭隼今年前五月營收78.19億元，年減11.8%。第1季受中東戰事影響，逆變器市場表現不如預期，加上原物料上漲衝擊，首季稅後純益3.92億元，年減53.8%，每股純益4.46元，主因人民幣對台幣升值影響，單季業外匯損苦吞逾3億元。

目前旭隼來自UPS營收占比約65%，逆變器約35%。逆變器因應中國大陸價格競爭影響，逐步轉為商用領域為重心，進一步拉高平均單價（ASP），過去旭隼逆變器以巴基斯坦、南非、中東等市場為主軸，旺季集中於4至9月間，惟今年因中東戰事影響，表現不如預期，法人指出，近期巴基斯坦需求已見回溫，惟整體下游市場仍偏觀望氣氛。

法人指出，AI需求強勁，除了加速Tier 1大廠UPS外包趨勢，旭隼上季陸續接獲100-200kW專案訂單，高功率產品上季占比已達6%，未來兩年朝10%目標邁進；因應超大規模資料中心800VDC超高功率及電壓需求，旭隼並與客戶合作開發18.5kW 800VDC電源供應器（PSU）及BBU產品開發，預計最快下半年送樣給客戶進入系統整合測試，期望明年800VDC產品有望出貨貢獻營收。

旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，其中，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成。旭隼近年續加碼研發，拉開與競爭對手距離，並於每季發表創新產品，新產品主軸在於提高效率及功率密度，並領先市場推出併網儲能型（Hybrid）太陽能逆變器、儲能系統、電動車充電樁與高功率密度UPS。