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展碁銷售動能熱轉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
展碁董事長林佳璋。聯合報系資料照
展碁董事長林佳璋。聯合報系資料照

展碁國際（6776）昨（29）日舉行法說會，董事長林佳璋表示，持續看好記憶體等儲存業務市況，對相關業務下半年營運樂觀看待，伴隨上半年蘋果MacBook Neo銷售火爆，銷售動能有望持續，預期將拿下更多市場份額。

展碁在企業換機需求持續釋放帶動下，首季桌機與筆電產品營收年增70%；雲端與軟體業務表現同樣亮眼，Adobe微軟相關產品業績年增51%，資安防毒軟體年增33%。

此外，受惠記憶體價格上揚，3C周邊儲存產品銷售年增32%，但若單看記憶體及硬碟（HDD）相關零組件增幅則更為強勁，網通設備及機櫃產品亦維持穩健成長；生活科技事業方面，隨著Switch 2遊戲機上市及多款重量級遊戲作品陸續推出，帶動市場換機需求升溫，進一步挹注相關產品銷售表現。

展望後市，展碁表示，目前從原廠給的回饋是記憶體將持續漲價，硬碟供應甚至可能到2029年供貨都會緊繃，樂觀看待相關業務下半年表現，惟公司會小心謹慎操盤。

PC業務方面，展碁看好下半年Wintel陣營買家移轉到購買蘋果Mac系列的商機持續，尤其MacBook Neo售價極具競爭力，預期將拿下更多市占率。

蘋果 微軟 Adobe

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