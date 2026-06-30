南電5月每股賺1.21元

PCB載板廠商南電（8046）因股價波動，昨（29）日依法公告相關財務業務等重大訊息。南電自結5月每股純益1.21元；去年第2季每股淨損1.87元。市場預期，南電今年第2季可望持續獲利，較去年同期轉盈。

南電公告自結5月稅前淨利9.77億元，單月歸屬母公司淨利7.81億元。

南電日前股東會後總經理呂連瑞受訪表示，因應未來十年、20年需求，今年投資規模將會是史上最大，會有滿長一段時間擴建。南電認為AI成長剛起步，依據客戶與市場需求，投資規模會大於過去幾年資本支出，AI、高效晶片與先進封裝需求明顯，今年上下半年看來營運季季增，AI應用業績占比已超過五成。

南電去年資本支出30億-40億元，呂連瑞說，南電過去擴廠主要運用南亞資源承租，成本以設備為主，公司今年投資會是史上最大，崑山也有ABF載板、BT載板產能，至於先進BT產能在錦興廠。