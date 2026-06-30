GIS 保守看2026年下半年

觸控面板廠業成GIS-KY（6456）昨（29）日舉辦法說會，公司表示，受記憶體缺貨與夏普日本堺工廠年底關閉影響，下半年營運較有挑戰，需保守看待。光通訊封裝代工新業務今年貢獻也還不顯著，要等明年上半年量產後，才會挹注營運。

GIS先前公布首季稅後淨損2.04億元，每股淨損0.61元，較去年第4季與去年同期虧損擴大；在觸控模組產品結構方面，平板約45%，筆電32%，指紋辨識約16%，其他約7%。

資本支出方面，GIS今年在光通訊相關資本支出約13億元，主要用於測試設備與Die bond設備，預估整體今年資本支出規劃約50億至60億元；其中，光通訊業務較大出貨量將於2027年第2季後開始顯現。

據悉，GIS的光通訊業務主要聚焦光源封裝，包括CW Laser（連續波雷射）等產品，並同步評估Micro LED於短距離光傳輸的應用可能性，預料光源封裝業務將在明年上半年放量。

AR、VR眼鏡方面，目前出貨產品為光波導鏡片，今年首季已開小量出貨，主要以奈米壓印（Nano-imprint）技術為主，目前已步入量產階段，但單月出貨量仍僅數萬片，大規模需求仍須等待國際大客戶正式導入，估2027下半年或2028年會比較顯著。

展望未來，GIS坦言，受到記憶體缺貨影響終端產品需求以及指紋辨識業務，加上夏普堺工廠大尺寸面板廠將於年底關閉，衝擊筆電面板模組業務，估計相關營收恐下滑，因此下半年營運仍具挑戰。