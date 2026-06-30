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瑞智、元山搶發高溫財

經濟日報／ 記者陳昱翔籃珮禎 / 台北報導
瑞智董事長陳盛沺。 聯合報系資料照
瑞智董事長陳盛沺。 聯合報系資料照

歐洲熱浪高溫創紀錄，多國部分地區氣溫飆破40度，帶動降溫產品需求急升，歐洲多國甚至爆發冷氣與風扇搶購潮，壓縮機大廠瑞智（4532）、散熱家電廠元山迎來熱浪商機，業績進補。

瑞智前五月歐洲空調壓縮機外銷大幅成長五成。元山在夏季家電旺季挹注下，生活科技領域產品出貨看俏，兩大廠商皆受惠高溫商機。

瑞智統計，前五月歐洲空調壓縮機外銷達210萬台，年增50%；其中，移動式空調為130萬台，分體機則約80萬台。因應歐洲大量老式住宅法規與安裝限制，免工具安裝的移動式空調在歐洲銷售大於固定式。累計瑞智前五月移動式空調全球外銷總量已突破200萬台，年增率達六成以上。

瑞智營收約有四成來自歐洲、北美等外銷市場，歐洲市場占比達26%。過去瑞智在歐洲市場出貨以乾衣機壓縮機占大宗，近年極端氣候催生降溫剛性需求，移動式空調外銷顯著成長，去年已逼近300萬台，預期今年在歐洲熱浪效應發酵下，移動式空調全年銷售將正式超越乾衣機。

展望後市，瑞智除了歐洲高溫拉貨外，亦看好印度等新興市場未來成長。在內外銷訂單增長下，瑞智今年銷售目標訂為2,400萬台，可望超越去年的2,198.97萬台，創歷史新高。今年出貨重回正常季節性循環，內銷旺季在第2季，外銷則在第4季。

元山同樣迎來熱浪商機，旗下家電產品涵蓋冷氣、風扇、空氣清淨機等。隨著氣溫攀升，往年生活科技產品銷售動能自第3季起轉強，今年因熱浪來襲，估計家電業務有機會衝高，加上既有的車用業務與高階運算AI散熱業務，三大核心業務將同步挹注下半年營運。

高溫 瑞智 熱浪

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