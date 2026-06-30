臻鼎、金像電 四檔燒

在AI伺服器需求持續強勁、規格提升，推升高階印刷電路板（PCB）的使用層數及規格，帶動包括臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）營收成長。法人看好，受惠漲價效應，在平均訂單金額（ASP）提高下，也有助PCB族群毛利率表現。

法人表示，臻鼎-KY因高階產品需求優於預期，因此已調高今年的資本支出，預估1.6T光模組、ABF以及AI Server 產品占比，將由2025年的11%提升至2028年的35%，營運結構由消費性電子轉向AI領域。第2季雖處手機傳統淡季，但臻鼎在產品由手機轉型至伺服器及載板，高階產品需求為淡季帶來支撐。另一方面由於相關HLC、HDI以及ABF毛利率優於公司平均，預估第2季獲利可望維持高檔。

展望第3季，法人認為除進入美系客戶拉貨旺季外，臻鼎1.6T光模組板材也可望同步出貨，毛利率優於公司平均，進一步拉升產品組合優化，上調全年高階產品占營收比重，可望逾兩成。

金像電受惠美系AISC客戶新產品於第2季量產，第3季達高峰，另外美系大型雲端服務供應商（CSP）有望在明年首季出貨HLC產品，加上800G交換器需求暢旺，因學習曲線趨於成熟，將大幅貢獻毛利；通用伺服器隨平台換代推動規格升級與層數增加，成長動能依舊強勁，同時CCL漲價能及時反應價格給客戶，將帶動第2季營收表現。法人預估，因下半年高階產品需求強勁，產值有望持續上修。

權證發行商表示，投資人若看好臻鼎-KY與金像電後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證。