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亞翔 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

亞翔（6139）受益人工智慧（AI）大趨勢帶動科技廠商積極擴充產能，除切入台積電供應鏈外，並承接美光新加坡新廠的廠務統包工程大單，在手訂單金額創新高，股價無懼大盤震盪逆勢上揚。

法人分析，AI相關需求強勁及外溢效應，除半導體先進製程外，近來記憶體、封測、資料中心及印刷電路板等業者均大舉擴廠，訂單能見度提升，有利亞翔等相關廠務工程類股評價可望進一步上修。

亞翔隨台積電海內外建廠規劃積極，加上海外獲利轉佳，法人看好未來幾年成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證，參與行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

亞翔 權證 台積電

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