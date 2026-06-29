澳系外資喊聯發科上看萬元 麥格理看AI ASIC收入翻倍成長

IC設計龍頭聯發科（2454）上周股價一度重挫，盤中打入跌停並跌破4,000元關卡，市場對AI ASIC競爭格局變化高度關注。不過，澳系外資麥格理證券最新報告反向釋出樂觀看法，大幅調高聯發科AI客製化晶片業務展望，將目標價由5,850元一口氣上修至10,000元，成為目前外資圈最高目標價，並維持「優於大盤」評等。

麥格理在報告中指出，高通近期積極布局AI資料中心與ASIC相關業務，確實使市場重新檢視AI ASIC競爭態勢，也讓部分投資人對聯發科資料中心半導體業務成長性產生疑慮。不過，麥格理認為，聯發科在AI ASIC與TPU專案上的成長動能仍被低估，未來幾年營收與獲利仍有大幅上修空間。

報告指出，聯發科AI ASIC業務正進入高速成長期，2028年新一代TPU專案將採用更先進製程，帶動平均銷售單價（ASP）較現有產品提升逾兩倍；同時，聯發科也有機會在ASIC市場爭取更高市占，並取得第二家美系大型雲端服務供應商（CSP）的CPU或ASIC專案，成為後續營收成長新動能。

基於上述因素，麥格理將聯發科2028年ASIC營收預估，由原先180億美元大幅上修至400億美元，預估規模超過翻倍。麥格理認為，雖然市場先前擔憂TPU專案可能稀釋毛利率，但隨出貨規模擴大、固定成本攤提效益提升，營業利益率反而有望明顯改善。

手機業務方面，麥格理看法相對保守。報告指出，記憶體價格持續上漲，可能壓抑全球手機需求，並使消費者轉向較低價機種，因此下修聯發科2026年及2027年每股純益預估。不過，麥格理也認為，聯發科旗艦SoC打入三星Galaxy S系列的機率偏高，若順利取得訂單，將有助抵銷2027年至2028年高階5G手機市場疲弱的影響，並提升其高階手機晶片市占率。

獲利展望方面，麥格理預估，聯發科2025年至2028年每股純益年複合成長率可達63%，並將2028年每股純益預估大幅上修至285.6元。麥格理以2028年獲利、35倍本益比作為評價基準，推升目標價至10,000元。

聯發科今日盤中股價回穩反彈，早盤一度重返4,000元。法人指出，短線市場仍將觀察AI ASIC競爭態勢、雲端客戶專案進度，以及手機需求變化；不過，若TPU與新CSP客戶案依預期推進，AI ASIC將成為聯發科未來評價重估的關鍵主軸。