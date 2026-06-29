市場盯台積電7月中旬法說 全球半導體與台股風向球

「護國神山」台積電（2330）7月16日將召開第2季法說會，市場內外資無不關注，更牽動著全球半導體供應鏈、美股科技晶片股，以及加權指數下半年走勢的絕對風向球。

隨著法說會腳步臨近，內外資大型研調機構早已紛紛發布報告大打「劇本戰」。多家外資近期陸續強勢調升台積電的推測合理目標價，港商Aletheia最高甚至上看3,500元，瑞銀最新目標價則上調至3,400元，麥格理證券也給出3,380元的看多號角。

法人分析，市場仍顯著低估了台積電在去化產能瓶頸、提升生產效率、有利的產品組合以及營運槓桿優化等四大面向的巨大進步，而統整內外資本次關注台積電法說會的三大核心議題分別為：一、急單定價與毛利率：由於AI晶片急單持續強勁，生產周期縮短，外資預期台積電單季毛利率有機會衝破67.5％的財財測上緣、甚至直指69％新高。

二、先進封裝（CoWoS）擴產進度：AI需求供不應求，台積電在2奈米、3奈米及CoWoS產能產線的擴產速度與資本支出增幅，是檢驗全球AI是否變現的試金石；三、主要客戶（如輝達、蘋果）定價權：台積電是否成功全面調升2026、2027年的代工價格，以轉嫁高昂的研發成本等。

法人認為，7月中旬的台積電法說會只要給出樂觀指引，有機會一舉掃平市場對聯準會利率政策轉向升息的焦慮，持續扮演撐起全球科技股多頭大旗的鋼鐵核心，且台股此波由AI獲利實質帶動的主升段行情仍未走完，上市櫃公司2026年獲利預估可望交出年增逾四成的亮麗成績單。