不只做電競！這家公司攜手超微跨界超車 靠這「黑科技」股價重啟多頭

AI重新獲得市場投資人的目光，激勵微星（2377）29日股價開高收高，終場大漲超過半根停板，重新站回所有均線，表現遠優於大盤。法人預期，隨該公司未來AI伺服器營收將連年大增50%-100%，股價將重啟新一波多頭攻勢。

法人指出，雖然微星今年 DIY 市場需求偏弱，但將同時加速 AI 伺服器、AI PC、車載及 AIoT 等新事業布局，其中AI伺服器未來每年營收成長目標為 50%-100%，並攜手超微（AMD）合作開發AI 伺服器平台。

此外，原物料 、CPU、記憶體等漲價，雖使PC相關產品出貨衰退，不過法人認為，因電競 NB 殺價情況和緩，將推升毛利率上揚，因此上調微星今明兩年每股稅後純益（EPS）各70%、61%，目標價也升至160元。

由於微星下半年 AI伺服器 HGX 將開始量產，正式貢獻營收，法人給予正向展望觀點，吸引股價「價漲量增」，新一波多頭攻勢似有重新啟動的跡象。