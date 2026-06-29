展碁法說會／記憶體、蘋果Mac商機持續發酵 樂觀下半年營運

展碁國際（6776）29日舉行法說會，展望後市，展碁看好記憶體、蘋果Mac及AI業務成長動能，董事長林佳璋表示，持續看好記憶體等儲存業務市況，對相關業務下半年營運樂觀看待，此外，隨著上半年蘋果MacBook Neo銷售火爆，展碁亦看好銷售動能持續，預期將拿下更多市場份額。

展碁今年4、5月營運持續增溫，其中，受惠記憶體價格全面上修，3C周邊設備-STORAGE銷售年增32%，但若單看記憶體及HDD相關零組件成長則高達74%。

展碁表示，目前從原廠給的回饋是記憶體將持續漲價，HDD甚至可能到2029年供貨都會緊繃，展碁樂觀看待相關業務下半年表現，惟公司會小心謹慎操盤。

展碁今年4、5月PC及NB業務需求暢旺，年增七成，展碁看好下半年Wintel移轉到Apple Mac商機持續，尤其MacBook Neo售價極具競爭力，預期將拿下更多市占率。

展望PC後市，林佳璋指出，預計將延續今年首季銷售結構，呈現 「企業投資強、消費型需求緩」 的明顯結構分化，主要還是因為零組件價格大漲，除了剛性需求外，家用市場部分消費者呈現觀望態度。

林佳璋表示，預計今年整體市場PC市場出貨量將年減6-7%，但因平均售價（ASP）增加，營收反倒是會成長，對展碁這種通路商而言，是正面看待此轉變。

此外，在AI持續發展下，專業的繪圖卡、伺服器、工作站需求旺盛，業績貢獻度持續提升，展碁今年4、5月相關業務年增135%。展碁持續看好下半年AI業務，惟目前呈現供不應求狀況。

此外，展碁亦看好Nintendo Switch 2強勢推出多款重量級遊戲大作，將有效拉抬硬體銷量。以及公司持續擴大夥伴經濟策略，且子公司 Bluechip自今年4月起納入合併報表，讓展碁走出台灣市場，躋身國際級通路商。