AI ASIC爆發期到來 法人看好世芯獲利成長可期

世芯-KY（3661）隨2026年大型雲端服務供應商（CSP）客戶3奈米AI ASIC明顯放量，加上2奈米晶片將於年底完成流片，及車用產品開花結果，法人看好，今、明年獲利成長可期，並調升目標價。

投顧法人分析，世芯-KY的3奈米AI ASIC自6月開始出貨，已確保晶圓、CoWoS 合作夥伴、基板、冷卻、測試等所需產能，推估總量約220萬顆水準，下一代晶片亦繼續擔綱主要合作夥伴，相關設計活動已經啟動。

中國大陸客戶車用部分，法人預估，將成為世芯-KY全年第二大主要貢獻營收來源，第2季量產狀況明顯優於預期，全年將挹注營收2.8億美元，下一代車用晶片預計第3季完成tape out，並持續開發新車用廠商客戶，目前每輛車平均晶片數量約兩個，高端型號則達四個。

整體NRE業務持續受惠HPC、AI應用，加上製程持續進步的兩大驅動力，利於維持強勁成長。法人表示，目前世芯-KY現金水位足以應付光罩採購量，暫時沒有籌資計畫。

展望2027年，法人評估，世芯-KY仍是CSP客戶2奈米AI ASIC主要合作夥伴，預計今年第4季完成流片，推估首批量產時間點將落於2027年第4季，今年量產的3奈米AI ASIC生命周期將延續至2027年第3季，有效銜接營收貢獻，不至於出現類似2025年客戶產品轉換產生的營收空窗期。

除提供計算晶片實體設計及整個晶片整合外，世芯-KY亦參與I/O晶片部分的實體設計，法人預估單價將明顯高於3奈米專案。