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台達電終於要止跌了嗎？ 急跌3成後強彈 挑戰收復5日線
電源龍頭台達電（2308）在5月27日盤中寫2,585元歷史新高後反轉向下，1個月不到急跌3成，不僅失守2,000元關卡，更一度下滑至1,790元，29日終於止跌強彈，早盤以1,860元開高，一度拉升至1,970元，大漲160元，漲幅8.83%，盤中漲幅逾5%，挑戰重新站上5日線。
台達電股價在創高後反轉一路下跌，統計5月27日以來，三大法人賣超居多，外資合計賣超16,964張，投信合計賣超10,857張，自營商合計賣超3,066張，合計三大法人賣超30,887張。
台達電在6月17日除息，每股配發11.6元現金股利，但目前仍是貼息，台達電下跌，高低價跌幅達3成，分析師推測，可能是市場資金轉移所造成，不過，29日出現止跌強彈走勢，早盤以1,860元開出，一度拉升至1,970元，站上5日線，盤中漲幅逾半根停板。
台達電5月合併營收589.6億元，為歷年最旺的5月，月增0.5%，年增43.7%，主要動能來自AI相關電源及散熱等出貨增加；累計今年前5月合併營收2,770.06億元，年增38%。
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