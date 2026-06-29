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聯發科強奪博通市占 外資高喊「萬金發哥」時代來臨
聯發科（2454）強奪博通市占，外資高喊「萬金發哥」時代來臨！
受惠次世代 TPU 與市占率提升，外資麥格理證券看好聯發科2028年ASIC營收將達400億美元，遠優於原先預估的180億美元，因此給予「優於大盤」評級，目標價大升至10,000元，居法人圈最高。
由於記憶體價格持續上漲壓抑終端需求，麥格理證券預估2026至2028年整體智慧型手機出貨量將會下滑。儘管面臨逆風，麥格理相信聯發科的旗艦級晶片有極高機率打入三星Galaxy S 系列供應鏈，將能部分緩解5G的下行壓力。
不過ASIC的營收表現遠高於預期。麥格理證券預估， 2028年聯發科的 ASIC 營收將達到 400 億美元，遠優於原先預估為180億美元。由於2028年的次世代 TPU 專案將採用更先進的製程，將驅動平均售價（ASP）增長二倍以上。
此外，聯發科正積極從博通（Broadcom）手中奪取市占率。雖然麥格理證券預估該專案會對毛利率產生輕微稀釋，但同時也能顯著提升營業利益率。
此外，麥格理證券認為聯發科與另一家美國領先的雲端服務供應商（CSP）合作的新 CPU 專案，也將帶來進一步的成長潛力，因此相當看好聯發科未來的ASIC營運表現。
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