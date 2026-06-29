緯穎股價領先反彈 AWS新品將出貨

ODM大廠緯穎（6669）29日領先反彈，盤中股價一度拉至漲停，不過在季線關卡下，股價回檔整理，暫報4,575元，上漲295元，漲幅6.89%。法人表示，AWS Trainium 3新品出貨在即，將依序出貨氣冷及水冷版本，帶動下半年營運成長。

法人表示，Trainium 3 氣冷版本預計在第2-3季間開始出貨，水冷系列則有望在第4季開始出貨，帶動下半年營運逐季成長。同時，AMD Helios機櫃預計同樣會在第4季開始出貨，進一步帶動明年營收成長。通用伺服器部分，法人看好今年出貨量將有機會達到成長20%以上，將會貢獻不小的獲利成長。