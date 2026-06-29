騰輝電子公布5月獲利大幅成長但股價走跌 法人估今年 EPS 9.5元

騰輝電子-KY（6672）公布5月自結獲利，單月營收5.3億元，月增4%、年增35%，創2022年4月以來新高，亦為歷年同期新高，累計前五月營收為22.9億元、年增28% ，單月稅後純益7,100萬元、年增128.2%，單月每股獲利（EPS）0.87元，表現符合法人預估。

分析師表示，維持看好騰輝電子後市營運的看法，主要基於三項因素，第一，受上游原物料成本上漲影響，公司自2025年11月起採取漸進式調價，預期本輪漲價將持續推升ASP；第二，PI 901將成為未來兩年最重要成長動能，目前需求主要來自軍工航太與半導體測試，其中軍工航太受惠地緣政治升溫，以及美國代理商取得競爭對手市占，訂單能見度持續提升；半導體測試則已切入老化板材料，後續有機會延伸至探針卡材料。PI 901今年以來營收已年增翻倍，估今、明年PI 901材料營收將分別成長180%、112%。

第三，主要CCL廠將高階產能優先配置於AI及高階應用，導致一般材料與中低階高頻高速材料供給吃緊，騰輝有望承接外溢訂單並切入新客戶，帶動市占率提升。

此外，公司亦積極布局高速伺服器、光模組、低軌衛星基站、國防雷達、半導體測試RCC／RCF及汽車高階HDI等應用。整體而言，在PI 901放量、特殊材料占比提升、漲價循環延續及外溢訂單挹注下，騰輝獲利結構有望持續改善下，預估今年EPS為9.5元。