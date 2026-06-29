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台股早盤震盪 崇越亮燈漲停、攻上539元
台股29日早盤震盪，電子族群走勢分歧，不過半導體材料通路商崇越（5434）買盤強勢點火，股價開高走高，盤中攻上漲停539元，上漲49元，表現明顯強於大盤。
半導體先進製程與高階PCB載板材料需求續強，有望帶動崇越下半年營運加速升溫；公司已從傳統材料通路商轉型為先進製程材料整合平台，並聚焦半導體先進製程、AI算力、日本頂級化學材料及AI伺服器供應鏈四大領域。
崇越5月合併營收65.4億元，月減3.5%、年增18.6%，累計前五月營收318.5億元、年增17.6%；公司表示，受惠AI與高速運算需求持續升溫，高階先進製程材料出貨暢旺，繼3、4月營收創高後，5月仍寫下單月歷史第三高。
展望後市，AI伺服器高速傳輸需求推升CCL材料規格升級，崇越代理高階石英布已導入CCL領導廠商供應鏈，被市場視為半導體製程材料之外的新成長曲線。先前法說會中，崇越董事潘重良也釋出較積極展望，指出先進製程暢旺，加上記憶體與成熟製程產線滿載，旗下矽晶圓出貨已超越原先目標，對下半年營運看法「非常樂觀」。
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