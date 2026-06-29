外資買超股反攻要角 南電、京元電等將成市場翻多重要指標

外資上周雖連四日賣超，台積電（2330）一檔即遭倒貨逾千億元，不過分析師表示，預期台股本周將有機會V型反轉，因此外資上周反手加碼的南電（8046）、京元電子（2449）等個股，將成為本周台股上演V轉秀的關鍵焦點。

中東緊張情勢再起，雖然引發市場動盪，但美股道瓊、那斯達克、標普等主要指數回穩，上周五只有費城半導體指數重挫5.29%。不過，台指期夜盤收盤，在相關利空已於26日日盤反應後，反以大漲543點作收，且台積電期夜盤上漲45元、收在2,385元，分析師預期，將有助台股今日行情逐步回穩。

根據統計，外資23日在三星電子、SK海力士股價重挫，韓股KOSPI觸發熔斷中，24日大賣台股高達1,774億元後，又因美光受惠記憶體價格大漲、財報與展望交出亮眼成績單，卻因蘋果調漲Mac、iPad等產品售價約15%-25%，以反映記憶體與儲存成本上升，反而引發市場重新評估上游硬體定價權正在擠壓下游科技巨頭利潤與考驗成本轉嫁能力，外資連四日賣超台股達3,996億元。

其中，外資在台積電一檔個股上，連四個交易日即砍出6.1萬張、合計金額高達1,478億元，其他賣超逾百億元的還有南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、群創（3481）、臻鼎-KY（4958）、緯創（3231）、欣興（3037）等個股。

雖台股上周在外資連賣下，指數一舉跌破月線等重要關卡，同時，外資於台指期淨空單仍在7.6萬口的歷史相對高峰水位，但隨台指期夜盤反彈，市場預期台股今日行情有望回穩。

其中，在外資連四賣期間，反手加碼的南電、京元電子、日月光投控（3711）、聯電（2303）、亞翔（6139）、精材（3374）、台光電（2383）、健策（3653）、聯茂（6213）、華航（2610）等個股，將成為投資人今日觀察外資是否心態翻多的重要指標。

分析師指出，台指期夜盤率先反彈，最大的意義在於目前所知的利空，都已經初步反應，將有助台股今日盤勢，不過，由於今日為富台指結算，在外資於台指期仍有高達7.6萬口的淨空單中，外資動向仍將是盤面焦點。