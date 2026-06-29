榮星攜日商 攻陶瓷基板

全球AI基建帶動陶瓷基板、高階光纖需求爆發，日本古河電工攜手榮星（1617）逐步完成相關布局。榮星旗下榮星科技、轉投資仁鏵同步布局陶瓷基板、IGBT散熱模組及半導體製程，今年起逐步收割AI基建紅利。

法人認為，隨AI伺服器需求持續擴大，古河在台灣打造的AI材料平台，今年起可望進入收成期，榮星與九豪、中釉等同步躋身陶瓷基板族群。

古河電工為日本電線電纜業「御三家」之一，旗下百分百子公司「古河電磁線株式會社」是榮星第二大股東。古河近年受惠AI基建需求爆發，三年來股價大漲20倍、今年以來也漲五倍，成為日系AI概念股王者，並積極投入高速光纖、光通訊元件及共同封裝光學（CPO）等技術，成為全球AI基礎建設的重要供應商。古河與榮星合作逾十年，榮星可望成為古河集團在台AI材料基地。

榮星近年產品策略明顯升級，年報揭露的新產品包括半導體用漆包線、高Q高頻高效能絞線、特殊合金及複合導體漆包線、機器人馬達用線及EV馬達用線，應用已由傳統工業設備延伸至AI伺服器、機器人及新能源市場。業界指出，AI伺服器功率持續提高，電源供應器、DC-DC模組、電感、變壓器及散熱風扇，都需要高耐熱、低損耗、高可靠度特殊線材，帶動高階漆包線需求增加，榮星提前布局相關產品，可望受惠AI伺服器電源系統升級商機。

值得注意的是，榮星持股逾九成的榮星科技成立於2020年，主攻高散熱立體（3D）陶瓷基板，產品涵蓋陶瓷厚膜基板與薄膜基板、IGBT散熱模組、通訊模組、高功率LED及UV LED，並具備黃光製程、雷射加工、厚銅電鍍及精密加工能力，已跨入AI半導體材料供應鏈。

法人指出，AI晶片功耗持續提升，陶瓷基板因具備高熱導率、高絕緣及耐高溫特性，已成為AI晶片、功率半導體及高階被動元件的重要散熱材料。近期日商京瓷、台廠九豪與中釉等業者均積極擴大布局，也反映陶瓷基板市場快速成長。

此外，榮星持股約23%的仁鏵，布局陶瓷基板加工、晶圓研磨、黃光製程及半導體技術整合，可提供陶瓷基板後段加工服務，與榮星科技形成互補。

若整體觀察榮星集團布局，榮星負責高階特殊線材及半導體用漆包線，榮星科技布局高散熱陶瓷基板、IGBT散熱模組及通訊模組，仁鏵補足陶瓷基板加工及半導體製程，產品橫跨AI伺服器供電、散熱、封裝及高階被動元件等市場。