大立光6月後營運趨勢向上 法人估今年EPS 189.3元

大立光（3008）近來營運亮點頻傳，不僅準備進軍CPO新領域，同時，法人機構看好，iPhone鏡頭出貨即將進入傳統旺季，預期6月後營運將轉趨向上、逐季成長，且近期展出高通道數FAU及其相關零組件，估今年每股獲利（EPS）有望上看189.3元。

法人機構表示，展望大立光今年營運，iPhone17系列機種已進入銷售生命周期尾聲，鏡頭將進入全年最淡一季；中國手機大客戶發表與Apple摺疊機尺寸相同的摺疊機以及強調拍照效果的高階機種，對高階鏡頭需求增加，減緩iPhone鏡頭出貨下滑的幅度，預估第2季營收142.5億元，季減8.3%，稅後淨利53.6億元，季減12.3%，EPS為41元。

此外，大立光展出用於CPO產業鏈的新產品，第一款是PMLA，另一個產品則是多通道光纖陣列，PMLA是FAU的關鍵零組件之一，主要用於改善光纖與PIC之間的光耦合效率以及雷射光準直性能，多通道光纖陣列則用於固定光纖，用於CPO傳輸的單模光纖芯直徑僅有9微米，因此FAU的精度要求極高，誤差不得超過0.3微米，若把多通道光纖陣列結合PMLA即構成FAU，會展中亦展出40芯光纖的產品。此次展出FAU及相關零組件，對一向保守穩健經營的大立光而言，不啻為對自家產品充滿信心的表現。

展望2026年，由於蘋果摺疊機發售可望抵銷iPhone下滑的銷量，帶動整體iPhone銷量持平；iPhone半導體零組件多為自製，iPhone抵抗成本上揚能力優於Android手機，因此，能依照原定計畫，升級高階機種主鏡頭為可變光圈鏡頭，可變光圈鏡頭因為需要多段光圈皆能精準對焦，需要增加檢測站數導致良率下降，因此鏡頭價格較高，預估2026年營收666.9億元，年增9%，稅後淨利247.6億元，年增16.3%，EPS為189.3元。