金寶、聯嘉法說談營運

台股科技廠法說會陸續登場，金寶（2312）、聯嘉投控（3717）將於30日召開法人說明會，鑫科（3663）則接棒在7月3日舉行。隨著下半年產業傳統旺季即將到來，市場將由三家公司近期釋出的產品規畫與財務動態了解未來營運展望，法人目光鎖定金寶轉型ODM的AI伺服器布局、聯嘉海外新廠產能開出進度，以及鑫科先進封裝載板放量時程。

金寶積極投入營運轉型，從原先EMS廠蛻變成ODM廠，法說會首要看點在於新興市場布局。金寶除在AI伺服器領域持續耕耘，當前還規劃跨入伺服器800V電源櫃、量子電腦等新興市場，法人將聚焦AI伺服器出貨表現、800V電源櫃開發進度及出貨時間。

金寶先前指出AI伺服器仍以L2階段為主，預期泰國廠下半年將試產L10產品線並瞄準NeoCloud市場。另外，金寶透過戰略投資入股被輝達列為量子生態系合作夥伴的美國量子新創公司SEEQC，若量子運算商機持續崛起，將有望藉此搭上首波商機。

鑫科受惠國際銀價維持高檔，加上被動元件、石英晶體振盪器靶材需求有撐，搭配先進封裝技術FOPLP用的Fe-Ni合金載板穩定放量，今年整體營運目標將優於去年。

董事長李建輝指出，過去作為營收主力的面板靶材近期需求平緩，但因量體大仍是支撐公司營運的「現金牛」，被動元件、石英晶體振盪器以及半導體應用等靶材需求則相對較佳。

聯嘉投控今年營運迎來強勁轉機，第1季歸屬母公司業主淨利衝上9,832萬元，創單季新高，每股純益0.47元，主要受惠於高附加價值產品比重拉升。

聯嘉投控今年前五月合併營收29.8億元，年增26.8%，展現本業與新業務並進的成長綜效，法人對此次法說會聚焦海外產能驗證與撤銷現增後的籌碼資金變化。