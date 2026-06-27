聯茂5月獲利優於市場預期 法人估全年EPS上看10.7元

聯茂（6213）公告5月單月每股獲利（EPS）達1.21元，明顯優於市場預期，分析師指出，5月自結獲利已初步驗證漲價效益對毛利率與獲利的改善幅度，考量高階CCL供需仍偏緊，產業進入賣方市場，且公司產品組合持續轉佳，因此上修全年展望，估EPS上看10.7元。

法人機構表示，聯茂4、5月營收分別為35.13億元（月增4.27%、年增13.78%）、38.03億元（月增8.24%、年增29.31%），合併4至5月營收達73.16億元，優於市場原先預期，主要受惠通用型伺服器需求強勁、AWS OAM自第2季開始出貨，以及漲價效益逐步發酵，因此上修單季營收預估至111.92億元，季增22.4%、年增26.1%。

毛利率方面，聯茂自4、5月起針對全產品線連續調漲，累計漲幅預估超過20%，有助於補回第1季原物料成本上升但售價調整落後的壓力，同時高階CCL需求持續吃緊，產業進入賣方市場，因此上修第2季毛利率預估至20.5%，單季EPS預估上調至2.89元，季增233.6%、年增149.6%。

同時，考量通用型伺服器平台升級、AI、ASIC高階材料放量、低軌衛星新應用切入，以及高階CCL供需偏緊下漲價效益延續，上修今年營收為470.7億元、年增42.2%，EPS為10.7元、年增157.4%。