燿華攻 AI、低軌衛星應用

印刷電路板（PCB）廠商燿華（2367）持續轉型開拓高階，昨（26）日召開法說會釋出最新展望，看好AI、低軌衛星挹注營收獲利成長。燿華指出，因生產成本墊高與原物料漲價，已和客戶反應提高售價，預期第2至第3季可反應5%-20%成長，泰國廠新產能逐步開出，配合AI伺服器新客戶應用，效果下半年體現。

燿華也統計，今年上半年預估來自汽車應用占比35%，低軌衛星20%。燿華說明，首季稼動率偏低不到八成，主要是原物料漲價與缺料干擾，出貨遞延，下半年產品組合策略優化與新產能開出後，有助營運規模放大。

燿華說明低軌衛星應用已進入穩定量產階段，約占整體營收15%-20%，主要應用於地面接收設備，隨衛星通訊需求持續成長，亦切入衛星本體相關應用，已進入樣品開發階段。

燿華泰國廠本季正式量產，以LEO相關產品為主要生產項目。除支援國際客戶區域化供應鏈需求外，亦可作為拓展全球市場產地。

在AI基礎建設商機方面，燿華布局AI同服器相關應用，聚焦Optical Module高速及AI Server配板開發，透過HLC及HDI產品切入AI基礎建設供應鏈。

HLC與HDI升級方面，燿華提到，AI應用帶動智慧終端，機器人及自動化設備等新興應用發展，推升高密度互連及高可靠度PCB需求，深化HLC及HDI產品布局。

燿華持續深耕車用及消費性產品市場，雖短期受終端需求及產業調整影響，市場復甦速度仍需觀察，但相關產品仍為營運重要基礎。