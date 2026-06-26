騰輝：流通股數增加、自結獲利稀釋 反映「轉股潮」

高階銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）26日針對公告5月自結一事股數變動說明。騰輝表示，近期因公司營運重回高速成長軌道，吸引大量可轉換公司債（CB）持有人主動申請轉換為普通股股票。此舉雖然在短期內使在外流通股數增加，導致計算 EPS 時產生微幅稀釋效應；但在市場意義上，這代表投資人以實際行動，表達對公司長遠前景與獲利爆發力的極大肯定。

公司強調，可轉債持有人自願放棄債權並換成股票，成為長期股東，是因為精準評估並強烈看好公司中長期的成長潛力，預期未來價值將遠超現行轉換價。這在資本市場上是強烈的利多訊號，公司有信心以未來的獲利成長速度，迅速跨越股本微幅稀釋的短暫影響，為股東創造最大價值。