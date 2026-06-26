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錼創法說會／下半年可望優於上半年 AI眼鏡明年出貨、光通訊引領動能

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
錼創董事長李允立表示，錼創立志成為Micro LED代名詞，技術已領先同業一年以上；並看好切入光通訊應用，能大幅降低AI資料中心耗能。記者籃珮禎／攝影
錼創董事長李允立表示，錼創立志成為Micro LED代名詞，技術已領先同業一年以上；並看好切入光通訊應用，能大幅降低AI資料中心耗能。記者籃珮禎／攝影

Micro LED廠錼創-KY（6854）26日舉行法說會，董事長李允立表示，公司未來將由高階顯示器、AI眼鏡及AI光通訊三大引擎驅動，對未來成長機會極為樂觀。

錼創看好，在委託設計（NRE）新案與高毛利產品比重拉升帶動下，下半年營收與毛利表現均將優於上半年，且晶片載體（COC）營運目標亦將優於去年，整體營運可望呈現一年比一年高的成長動能。

錼創目前高階顯示器方面的高階電視與智慧手錶已逐步量產，全新穿戴應用產品也將於今年出貨。針對市場關注的AI眼鏡布局，李允立指出，Micro LED具備高亮度、低功耗及微型化優勢，適合近眼顯示應用，目前公司正持續縮小顯示器尺寸。

總經理林子暘則指出，明年將成為AI眼鏡目標出貨的關鍵一年。由於客戶在應用層面上更看重輕薄、時尚及資訊輔助等功能，使得解析度需求由傳統4K轉向實用性的Full HD或更低規格，進而帶動今年NRE需求大增。

此外，錼創主打的單片全彩關鍵技術比同業的三片單色技術更具輕薄優勢，目標最快於2027至2028年間導入客戶端產線，轉為大量量產，並期盼2030年實現所有AI眼鏡皆搭載顯示器。

面對大尺寸電視與汽車大廠合作案因客戶策略調整而延宕，林子暘說明，雖然第一代電視產品推出後面臨LCD與OLED激烈競爭，且與汽車大廠的電動車合作案因客戶內部調整而暫停，但客戶並未放棄Micro LED，雙方仍持續進行下一代優化成本產品的開發。

其中，100吋以上的超大尺寸電視市場仍持續往上；透明顯示器在重要股東暨合作夥伴友達（2409）攜手推進下已進入量產準備；車用領域亦持續推動概念驗證（POC），預計將於2027至2028年迎來量產。

此外，錼創下半年將策略性調配生產線，提高高毛利與高技術產品占比。林子暘指出，特別是能降低能耗的「Tandem」架構新晶片，光效率可提升50%至80%且今年已正式出貨，隨著高毛利產品比重與NRE認列拉升，將成為優化下半年獲利結構的關鍵驅動力。

提及視為第三成長引擎的AI光通訊，李允立表示，長期看好Micro LED切入共封裝光學（CPO）的光纖連接技術，在AI資料中心可大幅降低每個bit資料傳輸所需能量，解決最核心的算力耗能與散熱成本問題，預估未來兩到三年內將步入成熟。

林子暘分析，唯目前產業仍缺乏通用規格，公司正與上游晶圓代工廠及終端客戶展開客製化技術討論，預期未來兩至三年將進入規格整合期，一旦首個技術規格落地，放量商機就將顯現。

錼創董事長林子暘指出，AI眼鏡主打單片全彩技術迎輕薄趨勢，明年將成為目標出貨的關鍵一年。記者籃珮禎／攝影
錼創董事長林子暘指出，AI眼鏡主打單片全彩技術迎輕薄趨勢，明年將成為目標出貨的關鍵一年。記者籃珮禎／攝影

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