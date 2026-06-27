正崴轉型 邁向AI工廠

正崴（2392）總經理郭守富昨（26）日表示，將帶領正崴集團AI轉型，將正崴從EMS廠轉型成為AI工廠，協助客戶打造AI系統，成為客戶在全球實現AI自主化的關鍵夥伴。

正崴日前公告董事長郭台強辭任總經理，由郭守富接任，正式宣告二代展開接班大業，郭守富昨日表示，正崴集團將以AI為主軸持續轉型。

郭守富先前擔任正崴集團旗下星科國際董事長，主導AI機器人技術的研發與應用部署，將AI能力從技術研發推進至製造場域的實際運行。星科國際是正崴AI轉型的核心推手，定義整體解決方案架構，整合現場感測與影像數據採集，透過AI平台即時分析、決策與調度，確保系統在廠區持續落地。

郭守富說，將利用正崴40年製造經驗與數據轉化為AI實力，以AI重新定義彈性製造能力。目前自主開發AI智慧手臂方案，應用於PCB及FPC軟板自動化組裝工站，並通過試產線驗證，針對FPC軟板易變形、難定位的特性，系統能精準控制取放角度與力道，完成高精度組裝。系統隨實際作業持續自我優化，具備跨廠區複製的條件。