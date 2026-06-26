Micro LED廠錼創-KY創（6854）昨（26）日舉行法說會，在委託設計（NRE）新案與高毛利產品比重拉升帶動下，下半年營收與毛利表現均將優於上半年。看好高階顯示器、AI眼鏡及AI光通訊三大引擎驅動營收，高階電視與智慧手表已逐步量產，營運將一年比一年高。

董事長李允立表示，目前在磊晶、晶粒與巨量轉移三大核心技術上均具量產能力，是全球唯一成功整合三項技術並穩定出貨給三星等大廠的領先者，產業從算力邁向傳輸，有強大專利護城河，技術領先市場一年以上。針對市場關注的AI眼鏡布局，李允立指出，Micro LED具備高亮度、低功耗及微型化優勢，適合近眼顯示應用，正持續將顯示器尺寸由0.49吋縮小至0.18吋與0.13吋。

總經理林子暘補充，明年將是產品出貨關鍵年，客戶在應用層面上更看重輕薄、時尚及資訊輔助等功能，解析度需求由傳統4K轉向實用性的Full HD或更低規格，進而帶動今年NRE需求大增，可望在2027年到2028年間導入客戶端產線並大量量產。

大尺寸電視與汽車大廠合作案因客戶策略調整而延宕，林子暘說明，第一代電視產品推出後面臨LCD與OLED激烈競爭，汽車大廠的電動車合作案因客戶內部調整而暫停，但客戶並未放棄Micro LED，雙方仍持續進行下一代低成本產品的開發。100吋以上的超大尺寸電視市場仍持續往上，透明顯示器攜手友達已進入量產準備；車用領域亦持續推動概念驗證（POC）。