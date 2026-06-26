精英2026年出貨恐減6%

精英（2331）昨（26）日舉行線上法說會，總經理翁育斌表示，全球個人電腦（PC）、筆電（NB）等產品，受到地緣政治、關稅、AI架構競爭，以及晶片、記憶體等硬體缺料影響，預估今年出貨量將衰退6%。

面對市場逆風，精英將調整產品組合，轉向高毛利的AI PC及商用筆電，以邊緣AI（Edge AI）作為下半年發展主軸，希望維持今年業績增長。

精英第1季營收50億，年增42%；毛利率8.69%、年減5.88個百分點；營益率0.43%、年增1.66個百分點；稅後純益6,257萬元、年減89%；每股純益（EPS）0.11元。

翁育斌表示，透過費用優化，第1季營業利益仍年增逾25%，迷你個人電腦占PC營收超過兩成；第2季目標將與首季持平，持續透過產品組合優化及成本控管因應市場變化。

精英發言人楊惠元說，今年聚焦在工業、零售、醫療及教育等智慧應用市場，將AI與邊緣運算轉化為實際應用，至於ODM業務則透過參與新世代平台架構，深化與客戶合作。

針對AI發展，翁育斌指出，今年在台北國際電腦展推出代理AI（Agentic AI）的軟硬體架構，由迷你個人電腦負責地端初步算力與決策，工作站負責複雜推論及模型執行，藉由立體分工模式，降低企業AI部署與託管和資料傳輸成本，保證資料不外流，以滿足企業客戶對資料安全與AI應用的需求。

精英也將邊緣AI導入醫療應用，結合大同集團生態圈，將旗下迷你電腦應用於醫療邊緣監控，把資料轉換為符合全球醫療資料交換標準FHIR的格式化資料。