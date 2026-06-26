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緯創砸150億 大舉擴產
ODM大廠緯創（3231）昨（26）日公告在台灣新竹及高雄、越南、馬來西亞等新產能資本支出107億元案，擴大AI伺服器新產能布局；對美國加州子公司增資1.5億美元（約合新台幣47.78億元），新增產能將可望在今年及明年陸續到位，替緯創帶來額外成長動能。
緯創107億元分配在新竹廠區17億元、高雄廠區75億元、越南廠區2,450萬美元（約新台幣7.8億元），以及馬來西亞廠區2,270萬美元 （約新台幣7.23億元）。
緯創董事會同步通過，因應美國加州營運擴展，額外增資百分之百持有子公司WisLab EMS Corporation（WisLab）1.5億美元。業界指出，緯創加州廠原先生產醫療及工控等產品生產，近期也建置伺服器研發、測試驗證及生產等相關產能建置。
緯創近年來因應CSP客戶AI伺服器產能需求，持續在美國擴大AI伺服器新產能布局，美國德州廠是緯創在L10、L11的重要生產基地，與鄰近的墨西哥廠區相互支援生產，成功拿下北美四大CSP廠新訂單。
緯創先前在法說會中釋出今年資本支出規劃約600億元，投入全球各地AI伺服器新產能建置。針對今年營運表現，緯創董事長林憲銘表示，首季營運繳出不錯成果，本季也可望持續向上成長，全年可望達到高雙位數成長，對2026年營運展望相當樂觀。
緯創受惠AI浪潮，業務從先前的手機、筆電代工，快速轉型為AI伺服器設計製造、代工，營收接連創高。
緯創5月合併營收達2,901.83億元、月成長2.4％，創單月歷史次高，相較去年同期增加39.2％，累計今年前五月合併營收為1.42兆元、年增106.2％，改寫歷史同期新高。
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