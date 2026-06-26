騰輝獲利／5月自結稅後純益年增128% EPS 0.87元

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）26日因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，依規定公告5月自結數。根據公司公告，騰輝電子5月稅後純益7,100萬元，年增128.21%；每股純益0.87元，較去年同期0.43元大增。

從自結數來看，騰輝電子5月不只營收維持雙位數成長，獲利放大幅度更明顯，顯示產品組合改善與營收規模放大同步反映在獲利表現。公司5月稅前盈餘年增近1.9倍，稅後純益年增逾1.2倍，每股純益也回升至0.87元，成為此次公告最受市場關注的重點。

騰輝電子5月營收達5.3億元，月增4%、年增35%，創自2022年4月以來單月高檔，並創歷年同期新高；累計今年前5月營收約22.9億元，年增28%。公司說明，5月營收成長主要受惠航空航天PI材料需求持續熱絡，高速材料認證發酵後開始量產，不流膠PP片銷售額達歷史次高，非銅箔基板業務也創歷史新高，加上AI帶動PCB技術升級，推升高階鑽孔應用需求。

展望後市，騰輝營運動能仍聚焦高毛利特殊材料、航空航天PI、高速材料、AI PCB升級與非銅箔基板業務。公司指出，航空航天耐高溫不流膠黏合片具高信賴度、高耐熱性與低膨脹係數等特性，獲終端市場認可，相關訂單創高；同時，AI帶動PCB製程往高階化發展，也讓高階鑽孔與特殊材料需求延續。