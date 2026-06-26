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台揚股東會／通過私募案 前兩大股東建漢、凱基松山哥續降持股

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台揚科技。台揚／提供
台揚科技。台揚／提供

老牌衛星通訊廠台揚（2314）26日舉行股東會，順利通過虧損撥補案；並計劃以私募方式辦理現金增資或私募無擔保可轉換公司債，盼引進新策略股東。特別的是翻開前十大股東名冊，前兩大股東持續降低持股，最大股東建漢（3062）持股僅剩3.43%，而素有「凱基松山哥」之稱的廖學邦持股剩下1.22%。

董事長謝其嘉、總經理吳永欽表示，2025年對台揚是極具挑戰的一年，主要客戶出貨不如預期影響營收，台揚持續進行調整，包含營運轉型、縮減開支、引進新產品及提升研發能力。

2025年台揚營收16.8億元，稅後淨損6.5億元，每股淨損6.1元，台揚為確保營運資金充沛，已發行私募普通公司債2.5億元，並與金融機構之各項借貸往來均維持正常，並依合約條款辦理。

此外，台揚強調，持續投入研發、業務開發，在Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品，獲得國家太空中心TASA 「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案。

此外，台揚指出，推動開放式無線存取網路（Open RAN）的創新發展，獲得美國國家電信與資訊管理局（NTIA）的NOFO2計畫近3,500萬美元補助，不但可以同時在既有客戶基礎上發展出更多合作機會，更藉此與策略夥伴建立長期合作關係，實現雙贏策略。

展望2026年，台揚指出，今年仍將面臨多重挑戰，總體經濟和地緣政治不確定性依然存在。更顯現無線及衛星通訊越趨重要，產業價值在全球供應鏈中持續提升，台揚在過去數年間，持續投資於美國、丹麥的研發團隊，以自主技術開發出多組大功率單頻段及多頻段基地台設備RU（Radio Unit），另外小型基站可以將核心網路擴展到人口稠密的城市地區。

台揚股東會通過規劃以私募方式辦理現金增資發行普通股及（或）國內私募無擔保可轉換公司債，因應未來長期發展及營運資金需求，預計辦理總發行股數不超過1億股，辦理私募發行普通股，及（或）國內私募無擔保可轉換公司債，總面額以新台幣7億元為上線。

台揚股東會也授權董事會視市場狀況及公司營運需求，決議辦理。近年隨著衛星產業蓬勃發展，開放網路架構也成為行動電信未來趨勢之一，台揚掌握的衛星技術及開放網路技術受到各界關注，據了解，仍有策略投資人對於台揚高中低軌衛星技術及AI相關技術抱持興趣，目前密切接觸中。

此外，台揚大客戶Viasat去年發射新衛星後，持續推動新業務，外界關注，Viasat最新下單狀況，台揚僅低調表示，大客戶持續支持且關心台揚，新訂單將依照客戶交期及需求陸續出貨。

不過翻開台揚年報及財報，未來營運仍深具挑戰，今年前5月台揚營收6.88億元，年增50.8%，但為歷史次低，第1季每股淨損0.97元。

除營運挑戰，近期台揚前兩大股東也持續處分持股。最大股東建漢持股從去年的8%，持有20,162張，降至今年的3.43%，持股降至3,637張；第二大股東廖學邦則從去年的3.63%，持股9,155張，降至今年的1.22%，持股張數約1,290張。

營收 公司債

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