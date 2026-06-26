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德律法說會／70%研發資源投入半導體檢測開發 盼拉高營收占比

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

AOI廠商德律（3030）26日召開法說會，公司提到，70%研發資源投入半導體檢測開發，由於AI需求持續，看下半年營收可持續成長，今年首季半導體營收占比約近一成較往年底低，希望穩扎穩打，半導體營收占比希望未來提升到15-20%甚至更高。

德律統計，今年至首季為止藍海市場營收占比84%，今年首季毛利率約60%。德律主力產品設備包含自動光學檢測設備、錫膏自動光學影像檢測機（SPI）、自動光學影像檢測機（AOI）、X-ray自動檢測機（AXI）、電路板測試機（BT/In-Circuit Board Tester）、組裝電路板測試機（MDA）、全功能電路板自動測試機等，近年積極開拓半導體製程的先進封裝應用。

德律指出，藍海市場之產品與應用包含3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測需求、AXI以及電路板測試機。

德律2026年5月營收10.71億元，年增14.75%，至於前五月營收約46.24億元，年增近三成。德律也說，公司已取得TGV（玻璃穿孔）相關樣品進行AXI驗證，首台7950半導體檢測設備已完成東南亞客戶裝機，後續將持續開拓新品應用。

此外，緯穎（6669）日前已在5月20日公告子公司緯穎智造股份有限公司向德律採購設備一批價格約5.23億元，該議題也在法說會上引發關注，德律回應則強調，公司持續開發設備新品應對客戶需求。

營收 半導體

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