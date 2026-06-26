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精英法說會／轉向高毛利AI PC發展、開發邊緣AI產品 今年維持成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

精英（2331）26日舉行線上法說會，總經理翁育斌表示，全球個人電腦（PC）、筆電（NB）等產品，受到地緣政治、關稅、AI架構競爭，以及晶片、記憶體等硬體缺料影響，預估今年出貨量將衰退6%，面對市場逆風，該公司將調整產品組合，轉向高毛利的AI PC及商用筆電，同時，以邊緣AI（Edge AI）作為下半年發展主軸，希望今年可以維持業績增長。

翁育斌表示，受到市場環境影響，但透過費用優化，第1季營業利益仍年增逾25%，其中，迷你個人電腦占PC營收超過兩成；第2季目標將與首季持平，並持續透過產品組合優化及成本控管，來因應市場變化。

精英發言人楊惠元說，今年將聚焦在工業、零售、醫療及教育等智慧應用市場，將AI與邊緣運算轉化為實際應用，至於ODM業務則透過參與新世代平台架構，深化與客戶合作。另外，將透過自主設計及料號精簡，從設計端優化成本結構，提升工廠製造效率，朝價值導向營運模式轉型。

針對AI發展，翁育斌指出，今年在台北國際電腦展已向市場釋出代理AI（Agentic AI）的軟硬體架構，由迷你個人電腦負責地端初步算力與決策，工作站負責複雜推論及模型執行，藉由立體分工模式，降低企業AI部署與託管成本，同時可以降低資料傳輸成本、提升運算效率，並保障資料100%不外流，以滿足企業客戶對資料安全與AI應用的需求。

另外，精英也將邊緣AI導入醫療應用，結合大同集團生態圈，將旗下迷你電腦應用於醫療邊緣監控，將資料轉換為符合全球醫療資料交換標準FHIR的格式化資料，預計下半年起朝商業場域推進，盼將AI與邊緣運算技術落實於實際應用。

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