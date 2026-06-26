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燿華法說會／看好AI低軌衛星動能 反應成本漲價5-20%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影

PCB廠商燿華（2367）持續轉型開拓高階，26日召開法說會釋出最新展望，看好AI、低軌衛星挹注營收獲利成長五大動能。燿華也統計，今年上半年預估來自汽車應用占比35%，低軌衛星20%，至於原物料缺料干擾消費出貨，燿華說明，首季稼動率偏低不到八成，在原物料漲價與缺料干擾下首季毛利率表現，公司已和客戶反應提高售價，預期第2至第3季可反應5-20%不等效果更明顯，加上泰國與南通廠產能開出，配合AI伺服器新客戶應用皆將在下半年成績體現。

燿華說明，首先低軌衛星應用已進入穩定量產階段，目前約占整體營收15%~20%，主要應用於地面接收設備，隨衛星通訊需求持續成長，亦逐步切入衛星本體相關應用，目前已進入樣品開發階段。

第二，Thailand Factory，燿華說，泰國廠已於第2季正式量產，目前以LE0相關產品為主要生產項目。未來除支援國際客戶區域化供應鏈需求外，亦可作為公司拓展全球市場的重要生產基地。

第三，AI Infrastructure，燿華提到，持續布局AI同服器相關應用，目前聚焦Optical Module 高速及AI Server配板開發，並透過HLC及HDI產品切入AI基礎建設供應鏈。

第四，HLC&HDI Upgrade方面，燿華提到，隨AI應用由Training AI逐步延伸至Inference AI及Physical AI，帶動智慧終端，機器人及自動化設備等新興應用發展，推升高密度互連及高可靠度PCB需求。持續深化HLC及HDI產品布局，掌握下一波AI應用成長機會。

第五，Automotive & Consumer Applications，燿華提到，持續深耕車用及消費性產品市場，雖短期受終端需求及產業調整影響，市場復甦速度仍需觀察，但相關產品仍為穩定營運的重要基礎。

燿華 泰國 營收

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