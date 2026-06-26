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訊芯加入台積電COUPE平台 找來兩位老台積人擔任獨董

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
訊芯董事長蔣尚義今日主持股東會後受訪，證實加入台積電COUPE平台， 並找來兩位老台積人擔任獨董。記者許正宏／攝影
訊芯董事長蔣尚義今日主持股東會後受訪，證實加入台積電COUPE平台， 並找來兩位老台積人擔任獨董。記者許正宏／攝影

鴻海旗下封測廠訊芯 - KY今 日舉辦股東會，董事長蔣尚義證實並正與台積電的光引擎COUPE平台合作，主要承接後段光學引擎 (OE) 領域的業務。訊芯這次也進行董事改選，新增兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電的老朋友，蔣尚義強調可強化公司布局。

蔣尚義今日也說明公司早已布局共同封裝光學（CPO），目前已完成51.2T CPO小量生產，102.4T CPO 也已完成並出貨給客戶。

訊芯總經理徐文一補充說，訊芯台積電COUPE平台合作，主要負責後段包括光纖陣列 (FAU)、光柵耦合器 (Grating Coupling) 等相關技術整合與驗證。他強調，CPO 是一個「完全改變」的產品，要讓整個產業、甚至資料中心全面採用，需要一段時間，不過其優點明確，公司目前已經在 102.4T CPO 產品完成樣品並出貨給客戶，51.2T CPO 則已小量生產。公司接下來將持續研發 12.8T NPO 以及 OCS 等產品。

訊芯在CPO布局逐步浮上檯面，今日股價也在午盤由跌停後直拉翻紅，盤中一度觸及646元，急漲32元，隨後在平盤左右震盪，也為CPO族群點燃多頭士氣。

訊芯 台積電 鴻海 蔣尚義

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