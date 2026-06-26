訊芯股東會／改選新任獨董張美玲與左大川 蔣尚義這樣說

鴻海（2317）集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）今日召開股東常會拍板所有議案並改選，董事長蔣尚義提到，此次新任兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電（2330）的老朋友，可望強化公司布局。

訊芯今日全面改選董事包含四席法人代表一般董事、三席獨立董事共7席，除了董事長蔣尚義之外，新任獨立董事左大川、張美玲皆曾任台積電高階主管，引發外界關注。

蔣尚義也指出，張美玲與左大川都是他的老朋友，對公司治理而言，過去三位獨董較偏財務背景，因此此次邀請兩位新任獨董加入，希望補強公司在專業經理與法務治理上的能力。

蔣尚義指出，鴻海集團在光通訊與 CPO 領域已有明確布局，CPO 是鴻海未來重要方向之一。訊芯約三年前就投入 CPO，布局時間較早，目前也與全球在 CPO 領域走得最快的南加州客戶合作，因此公司在相關領域已有一定先行優勢。

此外訊芯提到，旗下51.2T CPO 已進入小量生產，102.4T CPO 也已完成並出貨給客戶，並正與台積電合作 COUPE，主要承接後段光學引擎 (OE) 領域的業務。