快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

訊芯股東會／改選新任獨董張美玲與左大川 蔣尚義這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
鴻海董事暨訊芯-KY董事長蔣尚義。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照
鴻海董事暨訊芯-KY董事長蔣尚義。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照

鴻海（2317）集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）今日召開股東常會拍板所有議案並改選，董事長蔣尚義提到，此次新任兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電（2330）的老朋友，可望強化公司布局。

訊芯今日全面改選董事包含四席法人代表一般董事、三席獨立董事共7席，除了董事長蔣尚義之外，新任獨立董事左大川、張美玲皆曾任台積電高階主管，引發外界關注。

蔣尚義也指出，張美玲與左大川都是他的老朋友，對公司治理而言，過去三位獨董較偏財務背景，因此此次邀請兩位新任獨董加入，希望補強公司在專業經理與法務治理上的能力。

蔣尚義指出，鴻海集團在光通訊與 CPO 領域已有明確布局，CPO 是鴻海未來重要方向之一。訊芯約三年前就投入 CPO，布局時間較早，目前也與全球在 CPO 領域走得最快的南加州客戶合作，因此公司在相關領域已有一定先行優勢。

此外訊芯提到，旗下51.2T CPO 已進入小量生產，102.4T CPO 也已完成並出貨給客戶，並正與台積電合作 COUPE，主要承接後段光學引擎 (OE) 領域的業務。

鴻海 蔣尚義 台積電 訊芯

延伸閱讀

耀勝董事改選 蘇浩熙續任董座 攜手新總座推進AI、醫療多角化

裕國公司派險勝 保住經營權 拿下三席董事、二席獨董

獨家／台中老牌三信商銀改選 公司派奪三分之二席次保住經營權

佳凌添新血 揮軍無人機

相關新聞

訊芯加入台積電COUPE平台 找來兩位老台積人擔任獨董

鴻海旗下封測廠訊芯 - KY今 日舉辦股東會，董事長蔣尚義證實並正與台積電的光引擎COUPE平台合作，主要承接後段光學引擎 (OE) 領域的業務。訊芯這次也進行董事改選，新增兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電的老朋友，蔣尚義強調可強化公司布局。

訊芯股東會／改選新任獨董張美玲與左大川 蔣尚義這樣說

鴻海（2317）集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）今日召開股東常會拍板所有議案並改選，董事長蔣尚義提到，此次新任兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電（2330）的老朋友，可望強化公司布局。

業績旺、外資挺！智邦股價萬綠叢中一點紅

台股震盪，下跌千點，網通大廠智邦（2345）業績撐盤，加上外資力挺，股價挺住，在萬綠叢中一點紅，股價維持2,440元附近，漲幅逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。