業績旺、外資挺！智邦股價萬綠叢中一點紅

台股震盪，下跌千點，網通大廠智邦（2345）業績撐盤，加上外資力挺，股價挺住，在萬綠叢中一點紅，股價維持2,440元附近，漲幅逾2%。

美系外資最新報告，看好網通大廠智邦今年搭上AI題材，今、明年持續強勁成長，首評就給予「優於大盤」評等，目標價喊上3,600元。

智邦除白牌交換器及AI加速模組持續出貨，升級800G及1.6T交換器，切入L11機櫃解決方案，推升後續營運表現。

外資預期，智邦在2025 至 2028 年間的複合年增長率（CAGR）將達50%，主要是受惠800G/1.6T 交換器快速升級，並在大客戶的頂級機架（ToR）中市占率提升，以及另外一客戶ASIC 動能復甦的推動，且擴展到伺服器機架和光學周邊領域，將提供進一步的潛在成長空間。