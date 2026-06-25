富田法說會／機器狗、物流車動力模組第4季出貨 下半年營運展望樂觀

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）25日召開法說，董事長張金鋒表示，富田朝「AI相關應用終端產品的動力模組」轉型升級，陸續開花結果，包括機器狗關節動力模組、5噸物流車動力模組等都將在第4季出貨，下半年營運展望樂觀。

在航太科技方面，張金鋒也宣布，富田預計10月正式申請AS9100D航太品質認證，搶攻航太及低空載具市場。另外，新成立的小型化業務部門，則專注於高精度、輕量化的馬達產品開發，並成功切入無人機（UAV）及低軌衛星球應用的代工服務。

富田第1季合併營收2.68億元，稅後純益0.65億元，每股稅後純益1.21元。5月合併營收1.09億元，月增47.9%、年增10.9%，回到年月雙增走勢；累計前五月合併營收4.49億元，年減21.3%。

張金鋒指出，富田持續開發機器狗關節動力模組，目前產品已推進至第二代，預計第4季開始出貨給國內IT大廠及美國機器狗大廠，公司看好機器狗應用市場的成長潛力，有望成為未來的重要營運動能之一。

富田近年積極投入機器狗關節動力模組，以及各類小型馬達模組開發。其中，機器狗關節動力模組整合了馬達、齒輪與驅動器等關鍵零組件，可作為機器狗關節運動核心模組。

業界觀察，目前四足機器狗發展速度快於雙足人形機器人，主要因四足平台在穩定性與協調控制方面較容易實現，技術成熟度及商業化進程較快，因此能率先進入巡檢、物流、安防及特殊環境作業等應用領域，市場接受度高。

另外，富田跟庫得科技合作的電動物流車動力模組，預計第4季量產，一年約有5,000台的產能，初期可供應3,000台。另跟國內電動巴士大廠合作的六相電機系統與驅動器，預計明年第1季出貨，規劃年產能可達800套，目前客戶年需求約400至500套。

富田在無人機的布局也持續加速推進，公司今年開始停用中國大陸稀土材料，全力推動無稀土永磁技術，並已陸續取得國內及美系、歐系大廠的無人機訂單。