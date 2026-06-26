中華電資安打詐成效佳

詐騙猖獗，詐騙集團更透過各種釣魚詐騙，吸引民眾上鉤，暑假即將到來，網路資安防護需求迎來高峰。中華電信（2412）近年打造全方位網路資安服務，推出「防駭守門員」與「色情守門員」等個人端資安服務，累計今年前五月，成功攔阻超過102億次的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線。

中華電信目前資安產品個人用戶數超過100萬，年增11%。觀察詐騙活動攔截次數快速成長，中華電信表示，「防駭守門員」與「色情守門員」資安服務今年前五月攔阻超過102億次以上的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期成長近96%，平均每月為每位客戶阻斷近2,000次有害網路連線。

中華電信統計，今年前五月，「色情守門員」攔阻逾33.2億次有害連線，更提供多種類別網站的彈性管控功能，可針對影音串流、通訊軟體、社群媒體、交友軟體、購物網站、遊戲平台、網路論壇與線上漫畫等進行彈性控管。

而隨著AI浪潮興起，為了避免孩童於成長發展階段過度依賴AI應用服務，中華電信指出，「色情守門員」今年4月新增「AI應用」類別的彈性管控內容，啟動此模式將無法瀏覽或使用Gemini、ChatGPT、Grok、Character.AI、Claude等AI應用服務；統計今年4至5月攔阻次數已達23萬次，顯示家長對AI應用管控的需求正持續攀升。