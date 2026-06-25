凌巨9月全面提前改選

聚奕投資與日商凸版（Toppan）交易凌巨（8105）股權，引爆股權交割爭議，凌巨股東會昨（25）日以80.94%的贊成票通過解任董事呂昕晨，臨時動議通過提案「董事全面提前改選」，將於今年9月30日前召開股東臨時會改選包含三席獨立董事在內共九席董事。

聚奕投資與日商凸版股權交易糾紛起自去年1月16日。台日雙方發布重訊，凸版與聚奕完成SPA（股權轉讓合約）簽訂，凸版分兩階段轉讓持有凌巨53.1%股權給聚奕，同年1月20日聚奕投資支付11億元，取得8,150萬股（約18.46%）股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權。但聚奕第二階段交割延宕至今，今年1月初更公告轉讓已持有的5,000張凌巨股票。

凸版控股今年4月對聚奕投資提出國際仲裁，並假扣押20億資產。外界解讀，凸版期望藉法律行為解決目前凌巨股權交易的困境。市場認為聚奕入主凌巨主要在出售土地資產，若凸版重新拿回經營權，對凌巨為最佳選擇。

凌巨股東會前夕，小股東提案解任聚奕投資指派的董事呂昕晨，主因呂昕晨配偶林勇任先前涉及掏空誠美材案被法院判刑，以及凌巨曾與林勇任之間有關係人交易，恐發生公司治理爭議，股東會昨日表決通過解任案。呂昕晨今年3月6日已請辭凌巨副董事長職務，昨天則被超過八成的贊成票通過解任董事職務。

凌巨董事會共九席董事，包括六名普通董事和三名獨立董事。解任一席董事後，其他八席董事包括凸版控股法人代表董事四席；其餘四席中，一席為聚奕投資法人代表董事黃明展，另外三席獨立董事分別為台大教授陳忠仁、輔大教授戴銘昇和會計師廖經文擔任。上述董事將全面在9月底股臨會改選。

凌巨表示，過去一年受到對等關稅和匯損影響，致使營業收入表現不如預期，但資金仍然充裕，未來將持續致力於為客戶提供高品質產品與服務，為股東帶來穩定投資回報。