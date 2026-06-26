遠傳加速衝刺 AI 醫療

遠傳電信（4904）近年加速AI布局，建構四大核心能力，推動AI規模化發展，搶進智慧城市、智慧醫療及智慧校園等場域，看好AI賦能智慧醫療及健康照護，參展「2026台灣國際醫療暨健康照護展」搶商機。

遠傳積極以AI技術切入智慧醫療，打造「在宅遠距醫療照護」與「跨院專科遠距會診」兩大成果，並攜手合作夥伴，積極搶進市場，在2026台灣國際醫療暨健康照護展中，於數位健康永續未來館秀出從在宅照護、遠距診療到AI醫療數據平台的全場景數位健康應用，積極推動台灣智慧醫療產業升級與數位轉型。

遠傳表示，AI導入營運場景實際驗證，逐步建立可複製的應用模式，並將經驗延伸至企業客戶，成為驅動新一波成長的關鍵動能。

遠傳資訊長胡德民在「AI TAIWAN未來商務展」國際趨勢高峰論壇，分享遠傳AI賦能成效。胡德民表示，AI轉型的核心在於建立組織運用AI的能力與治理機制，解決營運痛點，形成長期競爭優勢；遠傳對內累積AI策略、資料治理、人才培育與組織轉型經驗，將成熟經驗對外輸出，成為企業推動轉型的策略夥伴，打造內部實戰、對外賦能的「內服外用」發展模式。

胡德民表示，遠傳建構AI工具導入與開發者賦能、數據中台、遠傳智靈（AI Agent）平台、產業解決方案平台等四大核心能力，將分散的AI應用整合為企業級平台，成為驅動營運升級的重要引擎。

遠傳強調，將AI能力轉化為企業服務，推出AI Ready企業方案、AI人才培訓、GenAI工作坊及Copilot導入顧問服務，協助企業從技術導入延伸至建立AI文化、組織轉型；同時AI解決方案拓展至智慧城市、智慧醫療與智慧校園等多元場域，涵蓋公有停車場充電樁管理、數位健康照護等。