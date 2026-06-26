智邦目標價 上看3,600元

美系外資最新「首評」報告出爐，看好網通大廠智邦（2345）乘著AI驅動的網路升級浪潮，除既有產品持續成長，更開啟伺服器機架的新潛在市場，今、明年持續強勁成長。而美系外資首評就給予「優於大盤」評等，目標價喊上3,600元。

近期各大外資陸續調高智邦目標價，且目標價多超過3,000元大關，目標價區間來到3,350元至3,600元。智邦昨（25）日開高走低，最高來到2,545元，終場上漲5元收2,380元。

近期智邦除白牌交換器及AI加速模組持續出貨，升級800G及1.6T交換器，切入L11機櫃解決方案，推升後續營運表現。

外資預期，智邦在2025至2028年間的複合年增長率（CAGR）將達50%，主要是受惠800G、1.6T交換器快速升級，並在大客戶的頂級機架（ToR）中市占率提升，以及另外一客戶ASIC動能復甦的推動，且擴展到伺服器機架和光學周邊領域，將提供進一步的潛在成長空間。

美系外資認為，智邦800G、1.6T交換器快速升級，某大客戶在櫃頂式交換器（ToR）市場的市占率提升，加上另一位大客戶ASIC動能復甦的推動下，預期智邦2025年至2028年獲利年複合成長率將達50%，且整體成長幅度將超越市場。

美系外資觀察，智邦大客戶近期ASIC業務歷經上半年的過渡期後，將在下半年開始反彈。智邦除獲得新的產品訂單，可望推升這位大客戶在智邦營收貢獻的占比，大客戶也拿下多個AI大咖採購訂單，也奠定未來成長潛力。

另一方面，美系外資認為，智邦積極拓展伺服器整機價以及光學產品等新的潛在市場，鎖定通用型及AI優化伺服器商機，整合光收發模組、液冷技術以及Scale-up、Scale-across交換器等，打造L11整機架解決方案，預期2026年下半年可望開始出貨貢獻營收。