榮創擴展 Mini LED 應用

榮創（3437）昨（25）日召開股東會，董事長方榮熙表示，隨市場需求逐步回溫，AI賦能應用、電動車產業，以及智慧顯示技術將持續推動成長動能，公司聚焦高附加價值市場，進一步擴展Mini LED與感測元件應用，強化技術領先地位，確保營運維持穩健成長。

他指出，持續推動上中下游整合，深化XLED、VLED元件技術與Mini LED模組技術，並結合榮諭科技的技術力與創新力優勢，深耕背光驅動電路及區域調光演算法，擴大LED背光模組應用範圍，涵蓋車用、電競筆電、工業控制、TV及XLED高演色背光模組等領域，期望透過技術提升，強化產品性能與市場滲透率。

針對車用領域，方榮熙認為，車用Mini LED背光市場需求成長，搭配智慧座艙發展趨勢，榮創將持續強化產品開發，推動與車廠及一階（Tier 1）供應鏈夥伴合作，擴大市場占有率。

感測元件與新應用市場布局方面，方榮熙透露，隨著AIoT、機器人、智慧手機、智慧手表與穿戴裝置發展，榮創將持續投入高精度感測技術，優化產品應用場景。