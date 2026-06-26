台亞喊話 不打價格戰

台亞半導體（2340）昨（25）日召開股東常會，面對財務虧損，董事長李國光表示，這並非經營衰退，而是轉型升級的戰術性投資陣痛期。隨旗下小金雞陸續進軍資本市場，以及第三代半導體雙箭頭布局到位，預估下半年營運量能將顯著展現，策略盟友日亞化學亦表態力挺。

台亞昨日首度聯合旗下星亞視覺、和亞智慧、積亞半導體，以及冠亞半導體共同召開股東會。李國光指出，去年個體稅後淨損約12.6億元，其中高達9.67億元因認列子公司初期投資與研發布局。而去年集團整體研發費用達5.72億元，雖對短期財報造成壓力，但奠定轉型基礎。

李國光表示，集團多元布局已迎來收割期。旗下星亞視覺去年每股純益4.22元，並成功完成IPO，成為集團首家掛牌子公司；和亞智慧去年年每股純益2.81元，並已順利通過櫃買中心審議，預計最快今年下半年掛牌。兩大小金雞的獲利實績，充分證明多元布局策略。

面對中國大陸競爭對手積極擴產，李國光指出，台亞拒絕陷入價格戰，選擇堅守技術差異化的高階製程路線。旗下強攻碳化矽（SiC）領域的積亞半導體，去年折舊費用大幅倍增至3.65億元，代表最先進的長晶及製造設備已全面運轉，未來將強攻高階車用與工業市場，擺脫低價競爭。

李國光透露，冠亞去年投入近2.93億元研發費用，隨著8吋氮化鎵（GaN）技術技術紅利陸續釋放，與積亞的技術綜效將在今年下半年全面發揮。隨著高階製程比重拉升，將有助於大幅改善整體毛利率與獲利表現。

針對去年董事平均酬金增加的議題，李國光說明，為提升獨董監督職能並與獲利脫鉤，前年下半年已將獨董酬勞調整為固定薪資制。因去年完整認列12個月獨董報酬才導致帳面增幅，在公司面臨虧損下，一般董事並未領取酬勞，以此落實薪酬與經營績效連動。

策略盟友日亞化學營業本部副本部長石上幸志昨日出席表示，日亞化學與台亞為互信深厚的盟友，前期戰略投入雖帶來短期財務挑戰，但已注入強大創新動能。未來日亞化學將一如既往支持台亞，協助發揮產業供應鏈綜效並優化營運成本，攜手打造世界第一的產品。