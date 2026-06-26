佳凌添新血 揮軍無人機

光學鏡頭廠佳凌（4976）完成新任董事改選，組全新豪華董事會，涵蓋大立光轉投資先進光、中光電，以及台灣無人機國家隊相關勢力。外界看好，隨著新董事會成員進駐，佳凌預料將發展新事業，尤以無人機最受矚目。

佳凌表示，新一屆董事會改組囊括光學、遠紅外線、材料應用、無人機應用等專門領域的專家，未來將一起為擴大新產品應用領域及發展努力。

佳凌最新董事會有九名董事（含三名獨董），一般董事為董事長劉嘉彬、中部投資公司法人代表兩席為張於正、張天翰，上述三人都是續任。新任三席一般董事包括莊福明、李苾文、吳宗亮，都有來頭，莊福明為中光電集團資深技術顧問、吳宗亮為先進光顧問，李苾文則是台灣無人機國家隊成員璿元科技董事長。

據悉，璿元科技聚焦無人飛行系統（UAS）研發、系統整合與應用服務，主要從事專業型小型無人機開發、AI機載電腦技術、測繪巡檢服務、智慧電池研發，並取得多款具資安認證的長航程無人機，應用於國防、物流及工業檢測等應用。

業界分析，中光電集團已在無人機市場闖出一番天地，加上台灣無人機國家隊成員助陣，以及先進光相關勢力進駐佳凌董事會，讓佳凌後續發展無人機更添助力。

佳凌選任新一任獨董為魏寬諒、徐俊明、陳呈祥。其中，陳呈祥為新任，其背景為深圳浩寅新材料科技有限公司總經理。

佳凌主攻車載鏡頭，美國多數自動駕駛大廠幾乎都是其客戶，另有視訊及安控鏡頭、投影機、光通訊及無人機等應用。

佳凌近年仍處於營運調整期，今年首季每股淨損0.49元，隨著董事會大咖雲集，市場關注後續營運。