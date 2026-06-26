威強電攻機器人 報捷

工業電腦廠威強電（3022）昨（25）日於法說會報喜，拿下大陸人形機器人專案，並攜手超微在歐洲搶市，鎖定機器人控制器市場。

談到人形機器人布局，威強電表示，主要鎖定相關控制器領域，統合低功耗NPU，測器整合與humanoid（類人類）控制，目前已拿下大陸專案，伴隨攜手超微合作機器人控制器，看好人形機器人後續商機。

另一方面，威強電看好IT／OT資訊安全市場成長，以及代理型AI（Agentic AI）在地端應用商機，伴隨近期開始出貨的高階視訊會議系統大型ODM專案動能持續，以及德國鐵路專案等，將帶動今年營運穩健成長。

威強電總經理江重良表示，視訊會議系統專案為美國一階（Tier 1）客戶，第3季還有產品將量產，後續客戶持續有新品，威強電已拿到報價邀請（RFQ），目前正進行設計，預期第4季就可以知道能不能拿到新訂單；整體來看，該美國客戶專案將占威強電全年營收9%。

毛利率方面，受到零組件缺料漲價等因素影響，威強電首季毛利率降至28.1%。不過，隨著高階視訊會議系統大型ODM專案近幾個月大量出貨，威強電預期本季毛利率將重回三成以上，依照目前趨勢來看，若下半年零組件沒有突然出現大缺貨狀況，預計2026年毛利率將維持在三成水準。

威強電5月營收8.89億元，月增39.3%，年增92.4%，為單月歷史第三高，主要受惠高階視訊會議系統大型ODM專案出貨；前五月營收31.19億元，年增7.5%。

新廠建設方面，威強電桃園廠用地面積約2,500坪，總樓地板面積約1萬坪，於今年首季動工興建，預計2028年第2季完工。