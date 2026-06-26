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敦陽科2026年營收拚突破百億
系統整合大廠敦陽科（2480）在半導體大廠AI基礎建設大單挹注下，業績看俏。法人估計，敦陽科今年營收可望首度突破百億元大關，成長幅度將上看雙位數百分比。
AI基礎建設商機持續延燒，半導體大廠除了加大力道生產AI所需相關晶片之外，同步擴大建置AI基礎建設，以利未來打造自有AI算力，藉此加速研發或生產流程。
法人指出，敦陽科今年受惠IC設計大廠的AI基礎建設新大單，以及既有半導體晶圓製造大廠訂單持續挹注，帶動營運向上。
據了解，敦陽科截至今年第1季底，在手訂單金額上看94億元，當中60億元可望在今年完工並認列，加上去年底承接的訂單亦將在今年逐季完工認列，法人看好，敦陽科今年營收可望突破百億元大關。
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