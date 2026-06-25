台亞股東會／小金雞掛牌 董座李國光：虧損為第三代半導體轉型陣痛

台亞半導體（2340）25日召開股東常會，首度齊聚旗下星亞視覺（7753）、和亞智慧（7825）、積亞半導體（7787）及冠亞半導體等子公司共同召開。面對外界關切財務虧損，台亞董事長李國光直言，這並非經營衰退，而是轉型升級過程中，集團主動選擇的戰略性投資陣痛期。

台亞去年個體稅後淨損約12.6億元，其中，高達9.67億元是來自於認列子公司的初期投資與研發布局。去年集團整體研發費用達5.72億元，除了備受矚目的第三代半導體外，台亞也持續探索非侵入式血糖檢測等前瞻感測領域，加大核心技術投入。

台亞表示，面對近年中國大陸廠商在第三代半導體產能的快速擴張，集團明確拒絕陷入價格戰紅海，選擇堅守技術差異化的高階製程路線。

旗下強攻SiC領域的積亞半導體，去年折舊費用較前一年大幅倍增至3.65億元，代表最先進的SiC長晶及製造設備已全面就位並運轉；而強攻8吋GaN市場的冠亞半導體，去年投入了高達近2.93億元的研發費用。隨著技術紅利陸續釋放，預估今年下半年營運量能將顯著展現。

相較於第三代半導體重金投資，集團孵化小金雞的策略已迎來收割期，並接棒進軍資本市場。李國光指出，集團孵化小金雞的策略已迎來收割期。

其中，星亞視覺去年表現極為亮眼，EPS高達4.22元並成功完成IPO，成為集團第一家掛牌的上市櫃子公司；和亞智慧去年EPS亦達2.81元，日前已順利通過櫃買中心審議，預計最快將於今年下半年正式掛牌。兩大小金雞的獲利實績，證明了台亞多元布局的戰略眼光與資金調度彈性。

除了營運大方向，董事長李國光25日也主動針對財報中董事平均酬金增加的敏感議題進行說明。他強調，為了提升獨立董事的客觀監督職能，並使酬金與公司獲利脫鉤，2024年下半年將獨立董事酬勞調整為薪資制，因2025年度首度完整認列12個月報酬，才導致比較基期不同的帳面增幅。

李國光特別點出，公司面臨虧損，一般董事並未領取任何酬勞，以此落實薪酬與經營績效的緊密連動。

日亞化學營業本部副本部長石上幸志也指出，日亞化學與台亞為深化合作、互信基礎深厚的策略盟友。近年來，台亞集團積極推動轉型，儘管前期的戰略資源投入帶來短期財務挑戰，但這無疑已為集團注入強大的創新動能。

他表示，未來日亞將一如既往支持台亞集團，協助台亞完整發揮產業供應鏈綜效，全面統籌集團資源並優化營運成本，雙方攜手打造世界第一的產品。