南電秒填息還飆漲停天價、登上千金股 逾11萬名股東樂翻
IC載板大廠南電（8046）25日除息，一開盤秒填息，股價開高走高衝上漲停價1,045元鎖死到收盤，創歷史新高，收盤首度登上千金股，11萬2,145名股東樂翻。ABF載板股全數上漲，景碩（3189）衝上漲停價812元，同樣寫歷史新高；欣興（3037）也飆上漲停價1,020元，重返千金；臻鼎-KY（4958）收602元，漲幅2.56%。
南電每股配發現金股利2元，股東可在7月30日領到現金股利，25日除息，早盤跳空以990元開出，一開盤就填息，股價開高走高衝上漲停1,045元鎖死到收盤，創歷史新高，首度收盤突破千元關，登上千金股名單。
南電自結4月營收44.51億元、年增39.47%，稅前淨利7.46億元、年增653.83%，歸屬母公司業主淨利5.97億元、年增653.83%，每股純益0.92元、年增666.67%。
南電第1季營收111.77億元、年增32.15%，稅前淨利15.98億元、年增523.95%，歸屬母公司業主淨利13.09億元、年增530.75%，每股純益2.03元、年增534.38%。
南電5月營收44.4億元，月減0.24%、年增35.82%，創歷年同期次高，累計今年前五月營收200.68億元，年增34.52%，創同期次高。
ABF載板四雄25日同步大漲， 南電、景碩、欣興都衝達漲停板鎖死到終場；南電登上千金股行列，且創歷史新高；景碩也飆達812元，同樣創歷史新高；欣興以1,020元收盤；臻鼎收在602元，漲幅2.56%。
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