凌巨股東會／通過解任董事呂昕晨 臨時動議通過董事提前全面改選

凌巨（8105）25日召開115年股東常會，出席率達到77.41%。會中順利通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等多項重要議案外，也完成股東提案解任董事呂昕晨議案。另外臨時動議股東提案全面改選董事，以77.32%贊成票通過。

根據1%小股東提案內容，參照司法院110年度金重訴字第17號判決書及媒體報導，呂董事配偶林勇任因涉及重大金融刑事案件，誠美材（4960）掏空案，考量董事與其配偶關係親近，為避免社會大眾對公司誠信形象產生不必要疑慮，應採更高標準治理準則。

同時根據凌巨114年第3季財報揭露凌巨與林勇任進行關係人交易，其交易內容及性質是否為凌巨所需，恐因呂董事身為董事成員而促成，致衍生治理爭議，依公司法提出解任案。在討論解任案時，現場小股東發言建議，公司應採更高標準作為治理準則，希望在場各位股東多多投票贊成，最後以80.94%的贊成票通過解任。

臨時動議時現場有股東提案，為讓董事會更健全達成執行業務的功能，建議於9月30日前召開股東臨時會全面改選董事，以加強運營效能，維護全體股東權益，並受其他股東發言附議，後以77.32%贊成票表決通過，將在九月底前全面改選。

目前董事會設置九席，包含六名普通董事和三名獨立董事，在呂昕晨被解任後，將只剩八席董事，其中四席為凸版控股（TOPPAN Holdings Inc.）的法派董事。其餘四席，其中一席為聚奕投資的法派董事黃明展律師；另外三席獨立董事，分別為台大教授陳忠仁、輔大教授戴銘昇和會計師廖經文擔任，在臨時動議案通過後，上述董事將全面進行改選。

凌巨表示，過去一年受到對等關稅和匯損影響，致使營業收入表現不如預期，但資金狀況仍然充裕，未來公司將持續致力於為客戶提供高品質產品與服務，同時為股東帶來穩定的投資回報。